چین یک تبعه فرانسوی را اعدام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین اعدام یک تبعه فرانسوی را که در سال ۲۰۱۰ به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، تأیید کرد.

این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که پاریس از نحوه رسیدگی دادگاه به این پرونده انتقاد کرد.

سفارت چین در فرانسه این اظهارات را در بیانیه‌ای کوتاه در مورد اعدام این شهروند فرانسوی ۶۲ ساله پس از ۲۰ سال حبس بیان کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که «به ویژه متاسف» است که به وکلای مدافع چان اجازه داده نشده در جلسه نهایی دادگاه که نقض حقوق اوست، شرکت کنند.

