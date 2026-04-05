تهران و مسقط گزینههایی برای تضمین عبور از تنگه هرمز را بررسی میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عمان و ایران گزینههایی را برای تضمین عبور روان از تنگه هرمز بررسی میکنند.
بر اساس گزارش، معاونان وزرای خارجه عمان و ایران برای ارزیابی گزینههای تضمین «عبور روان و ایمن» ترافیک دریایی از تنگه هرمز تشکیل جلسه دادهاند.
طبق گزارش خبرگزاری عمان (ONA)، کارشناسان فنی هر دو کشور مجموعهای از دیدگاهها و پیشنهادها را با هدف حفظ ثبات حیاتیترین گلوگاه نفتی جهان ارائه کردند.