به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عمان و ایران گزینه‌هایی را برای تضمین عبور روان از تنگه هرمز بررسی می‌کنند.

بر اساس گزارش، معاونان وزرای خارجه عمان و ایران برای ارزیابی گزینه‌های تضمین «عبور روان و ایمن» ترافیک دریایی از تنگه هرمز تشکیل جلسه داده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری عمان (ONA)، کارشناسان فنی هر دو کشور مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و پیشنهادها را با هدف حفظ ثبات حیاتی‌ترین گلوگاه نفتی جهان ارائه کردند.

انتهای پیام/