خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسلواکی خواستار لغو تحریم نفت و گاز روسیه شد
کد خبر : 1769525
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال تشدید بحران جهانی انرژی به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران،نخست وزیر اسلواکی خواستار لغو تحریم‌های نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا شد.

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین گزارش داد که، «رابرت فیکو»، نخست وزیر اسلواکی، گفت که پایان دادن به تحریم‌ها بر واردات انرژی روسیه به مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران کمک خواهد کرد.

وی  از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های واردات نفت و گاز روسیه را پایان دهد.

فیکو پس از تماس با «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید گفت‌وگو با روسیه را از سر بگیرد تا کشورهای عضو این بلوک بتوانند گاز و نفت از دست رفته را از طریق تمامی منابع از جمله روسیه، دریافت کنند.

گاردین در ادامه یادآور شده است که رهبران دو کشور اسلواکی و مجارستان به عنوان دو عضو اتحادیه اروپا روابط با مسکو را پس از آغاز جنگ در اوکراین همچنان حفظ کرده‌اند.

پیش از این ایالات متحده در پی تجاوز به خاک ایران، یک معافیت ۳۰ روزه صادر کرد تا کشورها بتوانند محصولات نفتی روسیه را که هم‌اکنون در دریا و تحت تحریم بوده را خریداری کنند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار