اسلواکی خواستار لغو تحریم نفت و گاز روسیه شد

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین گزارش داد که، «رابرت فیکو»، نخست وزیر اسلواکی، گفت که پایان دادن به تحریم‌ها بر واردات انرژی روسیه به مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران کمک خواهد کرد.

وی از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های واردات نفت و گاز روسیه را پایان دهد.

فیکو پس از تماس با «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید گفت‌وگو با روسیه را از سر بگیرد تا کشورهای عضو این بلوک بتوانند گاز و نفت از دست رفته را از طریق تمامی منابع از جمله روسیه، دریافت کنند.

گاردین در ادامه یادآور شده است که رهبران دو کشور اسلواکی و مجارستان به عنوان دو عضو اتحادیه اروپا روابط با مسکو را پس از آغاز جنگ در اوکراین همچنان حفظ کرده‌اند.

پیش از این ایالات متحده در پی تجاوز به خاک ایران، یک معافیت ۳۰ روزه صادر کرد تا کشورها بتوانند محصولات نفتی روسیه را که هم‌اکنون در دریا و تحت تحریم بوده را خریداری کنند.

انتهای پیام/