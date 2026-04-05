خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۲۵ درصدی قیمت نفت و گاز در ترکیه

کد خبر : 1769480
لینک کوتاه کپی شد.

دولت ترکیه از افزایش بهای نفت و گاز در تمامی بخش‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق،  سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و توزیع، قیمت خرده‌فروشی برق ۲۵ درصد افزایش یافته است ضمن آنکه، بهای گاز طبیعی برای مشترکان خانگی نیز به طور میانگین ۲۵ درصد گران‌تر شده است.

تصمیم دولت ترکیه برای اجرایی کردن افزایش قیمت برق و گاز، تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر اساس اصلاحات جدید قیمتی، در بخش خانگی صورت‌حساب یک مشترک با مصرف ۱۰۰ کیلووات‌ساعت برق به ۳۲۳.۸ لیره (معادل ۶.۲۹ یورو) افزایش می‌یابد.

 تعرفه انرژی برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی نیز بین ۵.۸ تا ۲۴.۸ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار