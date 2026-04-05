افزایش ۲۵ درصدی قیمت نفت و گاز در ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و توزیع، قیمت خرده‌فروشی برق ۲۵ درصد افزایش یافته است ضمن آنکه، بهای گاز طبیعی برای مشترکان خانگی نیز به طور میانگین ۲۵ درصد گران‌تر شده است.

تصمیم دولت ترکیه برای اجرایی کردن افزایش قیمت برق و گاز، تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر اساس اصلاحات جدید قیمتی، در بخش خانگی صورت‌حساب یک مشترک با مصرف ۱۰۰ کیلووات‌ساعت برق به ۳۲۳.۸ لیره (معادل ۶.۲۹ یورو) افزایش می‌یابد.

تعرفه انرژی برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی نیز بین ۵.۸ تا ۲۴.۸ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/