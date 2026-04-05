آیا ترامپ در بیمارستان «والتر رید» بستری است؟
شایعات درباره بستری شدن رئیسجمهور آمریکا، در مرکز پزشکی نظامی «والتر رید» در شبکههای اجتماعی شدت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، طی روزهای اخیر، شایعات گستردهای درباره بستری شدن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مرکز پزشکی نظامی «والتر رید» در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. کاربران و برخی خبرنگاران، از جمله اد کراسنشتاین، مدعی شدهاند که ترامپ در این مرکز حضور دارد، اما تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی کاخ سفید ارائه نشده است.
کاخ سفید در بیانیهای، این شایعات را تکذیب کرد و اعلام کرد که ترامپ «بهطور مستمر در کاخ سفید و دفتر ریاستجمهوری مشغول به کار است» و در تعطیلات عید پاک نیز فعالیتهایش بدون وقفه ادامه داشته است. استیون چونگ، هماهنگکننده ارتباطات کاخ سفید، تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا «با سختکوشی برای مردم فعالیت میکند».
با این حال، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، گفته است که بهدنبال ناپدید شدن یک خلبان آمریکایی در ایران و سرنگونی دو هواپیما، رئیسجمهور «احتمالا در وضعیت اضطراب» به سر میبرد. از زمان سخنرانی ترامپ در شامگاه چهارشنبه، او در مقابل دوربینها ظاهر نشده و منتقدان درباره وضعیت روانی وی گمانهزنی میکنند.