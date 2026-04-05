به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، تحلیل‌های کلاسیک در هر درگیری نظامی معمولا بر قدرت آتش و توان تخریبی طرفین تمرکز دارند، اما تجربه جنگ‌های گذشته و نبردهای مدرن میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی نشان می‌دهد که مسیرها و نتایج می‌تواند کاملا متفاوت باشد.

جنگ کنونی میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که بازیگران غیردولتی و جوامعشان، به‌ویژه عامل زمان، می‌توانند نقش تعیین‌کننده و استثنایی در مسیر نبرد ایفا کنند.

شگفتی اول: جامعه لبنانی و به‌ویژه محیط مقاومت است. انتظار می‌رفت فروپاشی اقتصادی شدید، پایگاه مردمی حزب‌الله را تضعیف کند، اما واقعیت نشان داد که این ساختار اجتماعی توانایی تولید انسجامی فراتر از توان دولت برای مدیریت بحران‌ها را دارد و جامعه نقش محوری در جذب شوک‌ها و حفظ حداقل ثبات ایفا می‌کند.

شگفتی دوم: دو نوع شکنندگی در اسرائیل دیده شد: نخست در جامعه و دوم در رابطه میان سطوح سیاسی و نظامی. انتظار می‌رفت جامعه اسرائیل و کابینه راست‌گرای آن، استراتژی تحمل یک جنگ طولانی تا پیروزی نهایی را دنبال کنند، اما تنش‌های داخلی به سرعت بازگشت و بحران‌های قدیمی را تکرار کرد. شکاف میان اهداف دولت راست‌گرا و سطح نظامی در جریان نبرد جنوب بیش از هر زمان دیگری آشکار شد.

شگفتی سوم: ورود مستقیم حزب‌الله به جنگ، که آن را از چارچوب سنتی سه‌جانبه (ایران – اسرائیل – آمریکا) به فضایی منطقه‌ای گسترده‌تر برد.

شگفتی چهارم: شکستن دکترین امنیتی اسرائیل که مبتنی بر پیروزی سریع و جنگ برق‌آسا بود و فرصت مقابله به دشمن نمی‌داد.

شگفتی پنجم: نظام فرماندهی و کنترل حزب‌الله، که نشان‌دهنده آمادگی بالای رهبری و توان ادامه عملیات و ابتکار عمل بود.

شگفتی ششم: حجم امکانات و توانمندی‌های نظامی حزب‌الله، از جمله موشک‌ها، پهپادها و انواع مهمات، که نشان‌دهنده ذخایر استراتژیک و توان استمرار در جبهه برای مدت طولانی است.

شگفتی هفتم: نظام مدیریت ارتش حزب‌الله، با ارزیابی و توسعه دقیق و کارآمد، که عملکرد میدانی و نتایج موفق را توضیح می‌دهد.

شگفتی هشتم: ناکامی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در ارزیابی توان و نیت‌های حزب‌الله پس از جنگ گذشته.

شگفتی نهم: توانایی حزب‌الله در خنثی کردن انواع جنگ علیه خود و جلوگیری از سرایت آن به جنگ داخلی، با وجود تقسیمات سیاسی شدید، که عمدتا ناشی از عامل بازدارندگی حزب‌الله است.

شگفتی دهم: تحول مفهوم قدرت در منطقه؛ قدرت دیگر منحصر به دولت یا ارتش نیست، بلکه به توان مقاومت، مدیریت جامعه و زمان تحت فشار مرتبط شده است و می‌تواند الگویی جدید برای مقاومت در سایر مناطق ایجاد کند.

این گزارش تأکید می‌کند که حزب‌الله با بهره‌گیری از انسجام اجتماعی، مدیریت زمان و منابع و نوآوری در تاکتیک‌های نظامی، توانسته تعادل قوا را در منطقه به‌گونه‌ای بی‌سابقه تغییر دهد.

