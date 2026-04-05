واشنگتن پست:
شرکتهای چینی شروع به تجارت دادههای مربوط به تحرکات نیروهای آمریکایی و تسلیحات آنها کردهاند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست گزارش داد که شرکتهای چینی با اضافه کردن هوش مصنوعی، شروع به تجارت دادههای مربوط به تحرکات نیروهای آمریکایی و تسلیحات آنها کردهاند.
به گفته این روزنامه، شرکتهای خصوصی چینی فناوری هوش مصنوعی را با دادههای منابع آزاد ترکیب میکنند تا اقدامات نیروهای آمریکایی را بیشتر شناسایی کرده و چنین اطلاعاتی را بفروشند.
به گفته این روزنامه، رایان فداسیوک، از موسسه امریکن انترپرایز، گفت: «برداشت من این است که آنها تصاویر زیادی را از مجموعهداران واقعی مانند مجموعه ماهوارهای جیلین که چین اداره میکند، خریداری میکنند.»