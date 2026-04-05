به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست گزارش داد که شرکت‌های چینی با اضافه کردن هوش مصنوعی، شروع به تجارت داده‌های مربوط به تحرکات نیروهای آمریکایی و تسلیحات آنها کرده‌اند.

به گفته این روزنامه، شرکت‌های خصوصی چینی فناوری هوش مصنوعی را با داده‌های منابع آزاد ترکیب می‌کنند تا اقدامات نیروهای آمریکایی را بیشتر شناسایی کرده و چنین اطلاعاتی را بفروشند.

به گفته این روزنامه، رایان فداسیوک، از موسسه امریکن انترپرایز، گفت: «برداشت من این است که آنها تصاویر زیادی را از مجموعه‌داران واقعی مانند مجموعه ماهواره‌ای جیلین که چین اداره می‌کند، خریداری می‌کنند.»

