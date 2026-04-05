نووستی:
ترکیه به تلاشهای خود برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه میدهد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک منبع دولتی ترکیه به خبرگزاری ریانووستی گفت که آنکارا، با هماهنگی کشورهای خاورمیانه، به تلاشهای خود برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ادامه میدهد، اما این تلاشها هنوز به نتایج ملموسی منجر نشده است.
این منبع به خبرگزاری نووستی گفت: «ترکیه، با هماهنگی شرکای منطقهای خود، در تلاش برای از سرگیری گفتگو بین طرفین است، اما در این مرحله این ابتکارات منجر به توافقات مشخصی نشده است.»
این منبع افزود که تماسها در سطوح مختلف ادامه دارد و قالبها و پلتفرمهای بالقوه در حال بررسی هستند، اما صحبت در مورد نتایج عملی خیلی زود است.