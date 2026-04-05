پلیس صهیونیست تظاهرات مخالفان جنگ با ایران را سرکوب کرد
پلیس رژیم صهیونیستی تظاهرات صدها اسرائیلی در مرکز تلآویو را که خواستار توقف جنگ علیه ایران شدند را سرکوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پلیس رژیم صهیونیستی روز شنبه تجمع صدها اسرائیلی در میدان مرکزی تلآویو را که در اعتراض به جنگ صهیوآمریکایی علیه ایران برگزار شده بود، متفرق کرد.
این تجمع با وجود محدودیتهای وضع شده بر برگزاری اجتماعات برگزار شد و شرکتکنندگان پلاکاردهایی با مضمون «جنگ را متوقف کنید» را در دست داشتند و علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شعار دادند.
آلون لی گرین، مسئول گروه «با هم بایستیم»، با تاکید بر اینکه پلیس تلاش دارد صدای معترضان را خفه کند، گفت که خواسته اصلی آنها پایان دادن به جنگها در ایران، لبنان و غزه است.
خبرنگار فرانسپرس گزارش داد که پلیس اسرائیل تعدادی از معترضان را بازداشت کرده است.
شرکتکنندگان در تجمع ضمن ابراز تردید نسبت به انگیزههای رژیم، معتقدند ادامه جنگ بیش از هر چیز به دلیل تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه در پرونده فساد است و به گفته آنها، توجیهات جنگ همواره تغییر میکند و معیار مشخصی برای موفقیت یا شکست ارائه نمیشود.