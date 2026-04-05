به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در حالی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران ادامه دارد، روزنامه «هاآرتص» گزارش داد که در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل، نگرانی‌های جدی از احتمال تشدید انزوای بین‌المللی تل‌آویو پس از پایان این جنگ به وجود آمده است. تحلیلگران اسرائیلی هشدار می‌دهند که موفقیت کشورهای اروپایی و خلیج‌فارس در تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای مستقل از آمریکا می‌تواند جایگاه اسرائیل را در سیاست جهانی به شدت تضعیف کند. به نوشته این رسانه عبری، گزارش‌ها و اظهارات اخیر کاخ سفید نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمایل دارد از جنگی که با مشارکت اسرائیل علیه ایران آغاز شده است، فاصله بگیرد و جهان را در مواجهه با پیامدهای آن تنها بگذارد. طبق اظهارات کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، زمان باقیمانده برای ادامه عملیات کمتر از دو هفته است و باز کردن تنگه هرمز نیز هدف اصلی عملیات نمی‌باشد. ترامپ همزمان از کشورهای غیرهمکار خواسته است یا نفت خود را از آمریکا تهیه کنند یا خود مستقیماً برای کنترل تنگه اقدام کنند.

این روزنامه اسرائیلی با اشاره به رویدادهای اخیر اروپا و خلیج‌فارس می‌نویسد که بریتانیا نخستین کشوری بود که با اقدام ترامپ مواجه شد، اما پس از لحظاتی در توئیتی دیگر خشم خود را متوجه فرانسه کرد؛ کشوری که اجازه عبور هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی به اسرائیل را نداده بود. به دنبال این مسئله، اسرائیل خریدهای امنیتی خود از فرانسه را متوقف کرد و این رخداد یادآور تجربه اسرائیل در جنگ غزه است.

در عین حال، هاآرتص تصریح می‌کند که ترامپ روابط قدیمی با اروپا و خلیج‌فارس دارد و بر اساس گفته سخنگوی کاخ سفید، به دنبال مطالبه هزینه جنگ از این کشورها است. چند روز پیش، ترامپ در جمع سرمایه‌گذاران سعودی به صراحت از عدم همراهی محمد بن سلمان در این جنگ انتقاد کرد، مسئله‌ای که برخی مقامات عربی آن را نشانه نارضایتی آمریکا از عدم مشارکت فعال کشورهای خلیج‌فارس در جنگ علیه ایران می‌دانند.

با این حال، منابع دیپلماتیک از مشارکت فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی، در نشست اخیر وزرای خارجه برای رسیدن به توافق بین آمریکا و ایران در اسلام‌آباد خبر داده‌اند؛ نشستی که نشان‌دهنده تمایل واقعی عربستان به حل دیپلماتیک بحران است. در مقابل، امارات متحده عربی همچنان موضع خود را باز نگه داشته و سفیر آن در واشنگتن، یوسف العتیبه، به صراحت از ترامپ خواسته است جنگ تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه یابد.

هاآرتص تاکید می‌کند که اعتماد کشورهای خلیج‌فارس به ائتلاف با آمریکا به شدت کاهش یافته و گزینه‌های پس از جنگ برای این کشورها شامل سه مسیر است:

۱. تقویت همکاری امنیتی میان کشورهای خلیج‌فارس که به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها و رقابت‌ها با چالش مواجه است.

۲. تمایل به همکاری با اسرائیل که امارات آن را علنا دنبال می‌کند اما با مخالفت کشورهای دیگری مثل قطر روبروست.

۳. تقویت همکاری با اروپا که خود متعهد به حمایت از شرکای کشورهای حوزه خلیج‌فارس است و گزینه‌ای محتاطانه اما عملی به نظر می‌رسد.

اروپا، به ویژه فرانسه و بریتانیا، از آغاز جنگ تلاش کرده‌اند نشان دهند که اگرچه تمایلی به ورود مستقیم به جنگ ندارند، اما از کشورهای حوزه خلیج‌فارس حمایت خواهند کرد. آلمان اما به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها، تأثیر منفی بر اقتصاد و احتمال بهره‌برداری روسیه از بحران، موضع خود را تعدیل کرده است. حتی با این اجماع، برخی اختلافات آغاز شده و بریتانیا خواستار مشارکت محدود در امنیت تنگه هرمز شد، در حالی که فرانسه نسبت به هرگونه همکاری با آمریکا هشدار داده و آن را خطرناک می‌داند.

در پایان، هاآرتس تأکید می‌کند که اگر ترامپ بتواند کشورهای اروپایی و خلیج‌فارس را تحت فشار برای باز کردن تنگه هرمز قرار دهد، این یک آزمون واقعی برای بلوک‌های منطقه‌ای مستقل از آمریکا خواهد بود. اما پیامد این روند برای اسرائیل روشن است: برخلاف ادعای نتانیاهو مبنی بر تبدیل اسرائیل به قدرت منطقه‌ای و خروج از جنگ با ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، این رژیم ممکن است پس از پایان جنگ، با انزوای سیاسی عمیق‌تری از آنچه جنگ غزه ایجاد کرده بود مواجه شود.

انتهای پیام/