وال‌استریت ژورنال:

اسرائیل منتظر چراغ سبز آمریکا برای حمله به تاسیسات انرژی ایران است

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که تل‌آویو در حال آماده‌سازی حملاتی به تأسیسات انرژی ایران است و منتظر تأیید نهایی واشنگتن می‌باشد.

یک مقام اسرائیلی احتمال آغاز این حملات را از روز دوشنبه اعلام کرده و همزمان دستیاران رئیس‌جمهور آمریکا نیز این اقدام را «مجاز و مشروع» دانسته‌اند.

پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که تهران نیز دو نیروگاه مهم رژیم صهیونیستی را در فهرست «اهداف احتمالی» قرار داده است تا در صورت هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی خود، پاسخ متقابل دهد.

 این اقدام ایران در چارچوب سیاست «پاسخ به مثل» انجام شده و نشان‌دهنده هشدار تهران به تل‌آویو و واشنگتن است. مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که آماده‌باش کامل برای هر نوع سناریوی احتمالی وجود دارد و هیچ تهدیدی از جانب اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند.

