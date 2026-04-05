به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ارزیابی نهادهای امنیتی این رژیم اعلام کرد که «حزب‌الله لبنان خود را برای ورود به یک رویارویی طولانی‌مدت با اسرائیل آماده کرده است». این ارزیابی در حالی منتشر می‌شود که تل‌آویو همچنان درگیر چالش‌های میدانی در جبهه شمالی است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان دارد که حزب‌الله همچنان صدها سکوی پرتاب موشک در شمال رود لیتانی در اختیار دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده حفظ بخش قابل‌توجهی از توان تهاجمی این جنبش مقاومت است.

همچنین در این ارزیابی تأکید شده که حزب‌الله قادر است به‌مدت حدود پنج ماه، روزانه نزدیک به ۲۰۰ عملیات شلیک موشک و حملات پهپادی انجام دهد؛ ظرفیتی که بیانگر آمادگی این گروه برای یک جنگ فرسایشی گسترده و طولانی است.

منابع این شبکه عبری همچنین تصریح کردند که حتی در صورت دستیابی به آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، درگیری‌ها در جبهه شمالی با حزب‌الله نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه روندی تصاعدی نیز به خود خواهد گرفت.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان ادامه دارد و در مقابل، حزب‌الله نیز با افزایش حملات موشکی و پهپادی، مواضع و اهداف نظامی این رژیم را هدف قرار داده و به‌ویژه در برابر پیشروی‌های زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، مقاومت مؤثری از خود نشان داده است.

