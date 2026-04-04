قطر و ایتالیا خوستار کاهش تنشها در منطقه شدند
نخست وزیر و وزیرخارجه قطر با همتای ایتالیایی خود دیدار و در رابطه با مسائل جاری خاورمیانه گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست وزیران قطر و ایتالیا، خواستار کاهش تنش در خاورمیانه و حفاظت از امنیت انرژی شدند.
«امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، نخست وزیر قطر و وزیرخارجه قطر و «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، امروز -شنبه- در جریان نشستی در دوحه، تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار هر دو طرف بر ضرورت تلاش در جهت کاهش تنش، اولویت دادن به گفتوگوهای سیاسی و کانالهای دیپلماتیک به عنوان راهی ایده آل برای مهار بحران کنونی در خاورمیانه تاکید کردند.
بر اساس بیانیهای که توسط دیوان امیری قطر منتشر شد، طرفین در جریان این دیدار به تاثیر بحران بر انرژی و زنجیره تامین اشاره و بر اهمیت حفاظت از امنیت انرژی منطقهای تاکید کردند.