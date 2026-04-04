پاپ لئو: سلطه کاملاً با راه عیسی مسیح بیگانه است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان در پی درخواست رئیس پنتاگون، برای دعا برای پیروزی سربازان آمریکایی «به نام عیسی مسیح»، گفت که سلطه «کاملاً با راه عیسی مسیح بیگانه است».

وی افزود: «ما می‌دانیم که در طول تاریخ، مأموریت‌ها اغلب به دلیل تمایل به سلطه، کاملاً بیگانه با راه عیسی مسیح، تحریف شده‌اند. در نتیجه، اکنون اولویت این است که به یاد داشته باشیم که نه در حوزه روحانی و نه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، هیچ خیری نمی‌تواند از سوءاستفاده از قدرت حاصل شود.»

پیش از این، هگست از مردم آمریکا خواست که برای پیروزی و امنیت ارتش ایالات متحده دعا کنند.

