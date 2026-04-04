گروسی بدون محکوم کردن حمله جنایتکارانه به نیروگاه بوشهر خواستار خویشتنداری شد

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، پس از اصابت پرتابه‌ای به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، بدون محکوم کردن این اقدام تجاوزکارانه خواستار خویشتن‌داری نظامی حداکثری برای جلوگیری از خطر حادثه هسته‌ای شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مطبوعاتی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که ایران صبح امروز -شنبه- این نهاد را از حمله به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، که چهارمین حادثه از این نوع در هفته‌های اخیر است، مطلع کرده است.

آژانس اعلام کرد که گروسی نگرانی عمیق خود را در مورد این حادثه ابراز کرده و تاکید کرده است که تاسیسات نیروگاه هسته‌ای و مناطق اطراف آن تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و خاطرنشان کرد که ساختمان‌های پشتیبانی در این تاسیسات ممکن است حاوی تجهیزات ایمنی حیاتی باشند.

بر اساس بیانیه آژانس بین‌المللی ارژی اتمی، گروسی بدون محکوم کردن این اقدام تجاوزکارانه، خواستار خویشتن‌داری نظامی حداکثری برای جلوگیری از خطر حادثه هسته‌ای شد و بر اهمیت فوق‌العاده رعایت هفت اصل اساسی ایمنی و امنیت هسته‌ای در طول درگیری‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/