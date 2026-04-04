درخواست ترکیه از شهروندان خود برای عدم سفر به عراق

دولت ترکیه به شهروندان خود توصیه کرد به عراق سفر نکنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، دولت ترکیه به شهروندان خود توصیه کرد به عراق سفر نکنند. 

سفارت ترکیه در بغداد از شهروندان این کشور که در عراق و اقلیم کردستان حضور دارند خواست تا از نزدیک شدن به اماکن شلوغ، پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و بغداد دوری کنند.

سفارت ترکیه در بغداد با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس»، با اشاره به خطرات اوضاع امنیتی کنونی در منطقه به شهروندان ترکیه‌ای هشدار داد که از حضور در اماکن شلوغ در سراسر عراق، میادین اعتراضات در اطراف «منطقه سبز» بغداد و محل‌های تجمع اتباع خارجی خودداری کنند.

