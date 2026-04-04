به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «تئو فرانکن»، وزیر دفاع بلژیک، گفت که ناتو در حالی هفتاد و هفتین سالگرد خود را جشن می‌گیرد که تنش‌های بی‌سابقه‌ای میان متحدان وجود دارد.

فرانکن در پلتفرم ایکس نوشت: «امروزه تنش در داخل ائتلاف بیشتر از هر زمان دیگری است».

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از آن که برخی متحدان اروپایی از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حمایت نکرده و درخواست وی برای همراهی در این جنایات را رد کردند، عضویت واشنگتن در ناتو را زیر سوال برد.

انتهای پیام/