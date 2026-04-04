وزیر دفاع بلژیک:

تنش‌های بی سابقه در ناتو هم‌زمان با ۷۷ سالگی این ائتلاف
وزیر دفاع بلژیک هم‌زمان با ۷۷ سالگی ناتو گفت که بیش از هر زمان دیگری در این ائتلاف تنش وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «تئو فرانکن»، وزیر دفاع بلژیک، گفت که ناتو در حالی هفتاد و هفتین سالگرد خود را جشن می‌گیرد که  تنش‌های بی‌سابقه‌ای میان متحدان وجود دارد.

فرانکن در پلتفرم ایکس نوشت: «امروزه تنش در داخل ائتلاف بیشتر از هر زمان دیگری است».

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از آن که برخی متحدان اروپایی از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حمایت نکرده و درخواست وی برای همراهی در این جنایات را رد کردند، عضویت واشنگتن در ناتو را زیر سوال برد.

 

