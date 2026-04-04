زخمی شدن 365 نظامی آمریکا از آغاز تجاوز به ایران
بیانیههای رسمی وزارت جنگ آمریکا حکایت از آن دارد که از آغاز جنگ آمریکایی- صهیونی علیه ایران، 365 نظامی آمریکایی زخمی و 13 تن دیگر کشته شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس دادههای رسمی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، از آغاز جنگ علیه ایران در حدود پنج هفته پیش، ۳۶۵ نظامی آمریکایی در درگیریهای عملیاتی مجروح شدهاند، در حالی که تعداد کشتهشدگان همچنان ۱۳ نفر ثابت مانده است.
این دادهها نشان میدهد که اکثریت مجروحان از نیروهای زمینی بودهاند؛ ۲۴۷ نفر در این بخش، ۶۳ نفر از نیروی دریایی، ۱۹ نفر از تفنگداران دریایی و ۳۶ نفر از نیروی هوایی گزارش شدهاند.
شبکه «سیانان» پیشتر به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داده بود که بیش از ۷۵ درصد از جراحات ارتش آمریکا مربوط به ضربه مغزی است؛ نوعی آسیب که در اثر نیروی خارجی به سر ایجاد میشود و علائم آن شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و از دست دادن هوشیاری است و شدت آن بسته به میزان ضربه متفاوت خواهد بود.
پنتاگون تأکید میکند که آمار جراحات با گذشت زمان قابل افزایش است، زیرا ممکن است برخی سربازان به دلیل شدت جراحت، بلافاصله پس از وقوع حوادث تحت مراقبتهای پزشکی قرار نگیرند.