خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن 365 نظامی آمریکا از آغاز تجاوز به ایران

زخمی شدن 365 نظامی آمریکا از آغاز تجاوز به ایران
کد خبر : 1769070
لینک کوتاه کپی شد.

بیانیه‌های رسمی وزارت جنگ آمریکا حکایت از آن دارد که از آغاز جنگ آمریکایی- صهیونی علیه ایران، 365 نظامی آمریکایی زخمی و 13 تن دیگر کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس داده‌های رسمی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، از آغاز جنگ علیه ایران در حدود پنج هفته پیش، ۳۶۵ نظامی آمریکایی در درگیری‌های عملیاتی مجروح شده‌اند، در حالی که تعداد کشته‌شدگان همچنان ۱۳ نفر ثابت مانده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مجروحان از نیروهای زمینی بوده‌اند؛ ۲۴۷ نفر در این بخش، ۶۳ نفر از نیروی دریایی، ۱۹ نفر از تفنگداران دریایی و ۳۶ نفر از نیروی هوایی گزارش شده‌اند.

شبکه «سی‌ان‌ان» پیشتر به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داده بود که بیش از ۷۵ درصد از جراحات ارتش آمریکا مربوط به ضربه مغزی است؛ نوعی آسیب که در اثر نیروی خارجی به سر ایجاد می‌شود و علائم آن شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و از دست دادن هوشیاری است و شدت آن بسته به میزان ضربه متفاوت خواهد بود.

پنتاگون تأکید می‌کند که آمار جراحات با گذشت زمان قابل افزایش است، زیرا ممکن است برخی سربازان به دلیل شدت جراحت، بلافاصله پس از وقوع حوادث تحت مراقبت‌های پزشکی قرار نگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار