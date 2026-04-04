بلومبرگ:
مکرون نسخه «قدرتهای میانه» را پیچید؛ ائتلافی علیه هژمونی آمریکا و چین
رئیسجمهور فرانسه در سئول از کشورهایی مانند ژاپن، هند و کانادا خواست تا با ایجاد یک محور مستقل، در حوزههایی چون امنیت، انرژی و فناوری همکاری عمیقتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در طی سفری آسیایی که شامل کرهجنوبی و ژاپن بود، از قدرتهای میانه دعوت کرد تا برای مقابله با آنچه سلطه آمریکا و چین خواند، متحد شوند.
ماکرون در سئول به دانشجویان گفت: هدف ما این نیست که تابع دو قدرت غالب باشیم. ما نمیخواهیم به سلطه [چین] وابسته باشیم، و همچنین نمیخواهیم به شدت تحت تاثیر [نوسانات و سیاستهای] ایالات متحده قرار بگیریم.
او افزود که کشورهای اروپایی با کشورهایی مانند ژاپن و کرهجنوبی در مسائلی چون حقوق بینالملل، دموکراسی، تغییرات آب و هوایی و سلامت جهانی، اهداف مشترکی دارند.
مکرون همچنین از کشورهای متحد دیگری از جمله استرالیا، برزیل، کانادا و هند نام برد و پیشنهاد داد که این اتحاد میتواند در زمینههای هوش مصنوعی، فضا، انرژی، انرژی هستهای، دفاع و امنیت «هر آنچه که باید باشد» همکاری کند.
این درخواستها در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حملات خود را علیه ناتو و دیگر متحدان تکرار کرده و به ویژه فرانسه و کرهجنوبی را به دلیل عدم حمایت از وی در جنگ علیه ایران مورد انتقاد قرار داده است.
ترامپ با هدف قرار دادن فرانسه به دلیل عدم اجازه پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز خاک این کشور، فرانسه را «بسیار بیفایده» توصیف کرد. در مقابل، مکرون تکرار کرد که فرانسه در مورد جنگ مشورت نشده و بخشی از آن نیست. او هشدار داد که واشنگتن با رویکرد فعلی خود خطر باز کردن «جعبه پاندورا» را دارد.
مکرون استدلال کرد: من فکر نمیکنم که ما فقط با بمباران یا عملیات نظامی وضعیت را اصلاح کنیم.
رئیسجمهور فرانسه با استناد به تجربه عراق، سوریه و افغانستان گفت: «ما هرگز به قولهای خود عمل نمیکنیم.» در عوض، او خواستار «مکانیسمی برای کاهش تنش با ایران» شد و پیشنهاد داد که پس از پایان جنگ، مأموریت اسکورت کشتیها در هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شود.
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دومین ماه خود را پشت سر میگذارد و تبادل حملات موشکی و پهپادی ادامه دارد.