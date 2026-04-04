بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
برکناری دادستان کل آمریکا نشان از آشفتگی در حلقه نزدیکان ترامپ دارد/رفتار ترامپ به نفع چین و روسیه تمام میشود
کارشناس مسائل آمریکا گفت: مشکل اصلی ترامپ این است که او پایگاههای اعتباربخشی و اجتماعی خود را از دست داده و حتی در کابینه با مشکلاتی مواجه شده است.
علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح دلایل برکناری دادستان کل ایالات متحده توسط ترامپ در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که تقریباً بر اساس مندرجات قانون اساسی آمریکا، رئیسجمهور چند پایگاه سیاسی، امنیتی و مدیریتی اعم از کابینه، ارتش و کنگره را در اختیار دارد. ترامپ شاید گهگاهی برخلاف قانون اساسی عمل کند، اما تاکنون تا حدودی توانسته بر این نهادهای تصمیمگیر و تأثیرگذار احاطه داشته باشد. از سوی دیگر باید دید چرا وضعیت به این شکل درآمده و حتی کار به برکناری دادستان کل آمریکا رسیده است. واقعیت این است که بخشی از این دلایل به کاهش محبوبیت ترامپ در میان افکار عمومی (نه فقط به مطبوعات و رسانهها) مربوط میشود و تا حدی نیز به پروندههایی مانند اختلافات داخلی و یا پرونده رسوایی جعفری اپستین برمیگردد. همین مسائل همراه با به راه انداختن جنگ علیه ایران، به کاهش محبوبیت او کمک کرده و ترامپ در واکنش دست به اقداماتی زده است که صرفاً یکی از آنها برکناری دادستان کل ایالت متحده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ترامپ این است که او پایگاههای اعتباربخشی و اجتماعی خود را از دست داده و حتی در کابینه با مشکلاتی مواجه شده است. او حتی در ارتش با مشکلاتی روبرو است، در کنگره دچار چالش شده و در افکار عمومی نیز اعتبارش کاهش یافته است. واکنشها به سخنرانیها و اظهارنظرهای او نیز شدیداً انتقادی بوده و ظرفیتی که برای اقداماتش باقی مانده را کاهش داده است. از سوی دیگر مسائل اقتصادی (مانند افزایش قیمت بنزین، تورم و کاهش سطح اشتغال) اهمیت زیادی برای افکار عمومی آمریکا دارند، اما در بسیاری از سخنرانیهای او به این موضوعات پرداخته نشده است. اگرچه برخی تغییرات در مقامات قضایی یا نظامی ممکن است به دلیل انتقاداتی بوده که علیه او شکل گرفته، اما تا آنجا که مشخص است یکی از دلایل اصلی این جابهجاییها رفتارهای بیپروا و تصمیمهای خارج از چارچوب قانونی او بوده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بیثباتی در کابینه و حلقهٔ نزدیکان ترامپ در شرایط فعلی مشهود است و شنیدهها حاکی است که ممکن است برخی وزرای آمریکا برکنار شوند. ادامهٔ این روند میتواند آثار مهمی در حوزهٔ سیاسی و در اردوگاه جمهوریخواهان داشته باشد. بهعلاوه، گفته میشود لابیها و فشارهای خارجی (از جمله لابیهای حامی اسرائیل) نقشهایی در جهتگیری سیاست خارجی او داشتهاند و برخی این مسأله را به سفرهای مکرر نتانیاهو و تلاش برای متقاعد کردن ترامپ نسبت میدهند که به اقدامات شدیدتری در عرصهٔ بینالمللی انجامیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیامدهای این سیاستها و آشفتگی در کانونهای تصمیمگیری میتواند شامل افزایش بیثباتی و کاهش توان تحقق اهداف از سوی ترامپ باشد. اگر ترامپ نتواند وعدههای اعلام شده در ایام انتخابات را محقق کند یا با دستِ خالی از جنگ علیه ایران بازگردد، این امر ممکن است جایگاه آمریکا را تضعیف کند و از نگاه او، سطحی از اقتداری را که قائل بود پایین بیاورد. در نتیجه، این وضعیت برای رقبایی مانند چین، روسیه و غیره سودمند خواهد بود. در مجموع، ادامهٔ این برکناریها و آشفتگیها میتواند بر پایگاه داخلی ترامپ (از جمله ماگا) و همچنین بر انسجام تیم نزدیکانش و بر موقعیت آمریکا در عرصهٔ بینالملل تأثیر قابلتوجهی بگذارد.