ناتو ۴۱ مأموریت هشدار زودهنگام در شرق و جنوب ترکیه نزدیک مرزهای ایران و عراق انجام داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس داده‌های ردیابی پرواز، نیروهای ناتو از ۲۲ فوریه تاکنون ۴۱ مأموریت هشدار زودهنگام و کنترل هوایی (AWACS) را از پایگاه قونیه در مرکز ترکیه اجرا کرده‌اند. این پروازها عمدتاً در شرق و جنوب ترکیه و نزدیک مرزهای ایران، عراق و سوریه انجام شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهند که بیشتر مأموریت‌ها به سمت شرق و در نزدیکی مرزهای ایران و عراق بوده و شامل مسیرهای دایره‌ای برای رصد و هشدار زودهنگام می‌شود. همچنین چند مأموریت در جنوب ترکیه، نزدیک پایگاه اینجرلیک و سواحل دریای مدیترانه و دریای سیاه انجام شده است.

ترکیه ادعا کرده که سیستم‌های دفاع هوایی ناتو در ۴ و ۱۳ مارس موشک‌هایی را که از خاک ایران و با عبور از عراق و سوریه شلیک شده بودند، رهگیری کردند. این اقدامات بخشی از تلاش ترکیه برای حفاظت از حریم هوایی خود توصیف شده است.

ناتو نیز اعلام کرده که پس از این وقایع، دفاع موشکی ترکیه را تقویت کرده و سامانه‌های پاتریوت در ملطیه مستقر کرده است. مقام‌های ترکیه بر لزوم حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از گسترش تنش‌ها در منطقه تأکید کرده‌اند، در حالی که اعلام کرده‌اند که مایل به درگیری مستقیم با ایران نیستند.

تحلیلگران می‌گویند این نوع مأموریت‌ها نشان‌دهنده تمرکز ناتو بر پایش و هشدار زودهنگام در مناطق مرزی پرتنش است و تنها بخشی از تلاش‌های مستمر برای پیشگیری از حوادث احتمالی در منطقه به‌شمار می‌آید.

