به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در پی آتش‌سوزی در تأسیسات گازی حبشان امارات، عملیات در این میدان به حالت تعلیق درآمد.

دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که بقایای یک پرتابه رهگیری‌شده باعث آتش‌سوزی در تأسیسات گازی حبشان، یک مجتمع بزرگ فرآوری گاز امارات، شده است.

این دفتر در پستی در ایکس افزود: «عملیات در حالی که مقامات در حال رسیدگی به آتش‌سوزی هستند، به حالت تعلیق درآمده است. هیچ زخمی گزارش نشده است.»

انتهای پیام/