کمیسر انرژی اتحادیه اروپا:
در حال ارزیابی تمام گزینهها برای مقابله با پیامدهای جنگ در خاورمیانه هستیم
کد خبر : 1768713
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که این اتحادیه در حال ارزیابی تمام گزینهها برای مقابله با پیامدهای جنگ در خاورمیانه، از جمله اعمال سهمیهبندی سوخت است.
وی به فایننشال تایمز گفت: «این یک بحران بلندمدت خواهد بود؛ قیمت انرژی برای مدت بسیار طولانی بالا خواهد ماند.»
وی هشدار داد که برای برخی از حیاتیترین محصولات، «ما انتظار داریم وضعیت در هفتههای آینده بدتر شود.»