آشفتگی در سیاست جنگی واشنگتن؛ از «پایان قریبالوقوع» تا توسل به تهدید جدید علیه ایران
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در ادامه رویکردهای متناقض خود در قبال جنگ با ایران، مدعی شد که ارتش آمریکا هنوز حملات اصلی برای نابودی زیرساختهای باقیمانده ایران را آغاز نکرده است.
ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» مدعی شد: «ارتش ما، قدرتمندترین در جهان، هنوز حتی شروع به نابودی آنچه از ایران باقی مانده نکرده است».
وی در ادامه تهدید کرد: «در مرحله بعد پلها و سپس نیروگاههای برق هدف قرار خواهند گرفت».
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه یاوهسراییهای خود افزود: «رهبری جدید در ایران میداند چه باید انجام شود و باید این کار را سریع انجام دهد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر مقامهای آمریکایی از نزدیک بودن پایان عملیات نظامی سخن گفته بودند؛ موضوعی که نشاندهنده سردگمی در واشنگتن در قبال جنگ ایران است.