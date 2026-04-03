ابعاد شکلی و ماهوی سخنرانی اخیر ترامپ/ اضلاع تشدید ابهام از سوی واشنگتن

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح ابعاد سخنرانی اخیر رییس‌جمهور ایالات متحده در خصوص جنگ علیه ایران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت جنگی که این‌بار به‌صورت آشکار مورد بحث است، در واقع آغاز تازه‌ای ندارد؛ ایران از حدود ۴۷ سال پیش با اسرائیل در تقابل بوده و به‌واسطهٔ همین تقابل در نهایت رابطه‌اش با آمریکا نیز به وضعیت جنگی کشیده شده است. به هر ترتیب این روند نشان می‌دهد که این درگیری صرفاً میان ایران و آمریکا نیست؛ این نبرد در درجهٔ اول اسرائیلی است و هدف آشکار آن، ضربه به جمهوری اسلامی است. بنابراین ورود به مسیری که به‌سادگی پایان‌پذیر باشد، بعید به‌نظر می‌رسد. هرچند رهبران و سیاست‌گذاران خارجی، از جمله دونالد ترامپ، سخنانی متناقض و گاه عصبی و تهاجمی مطرح می‌کنند؛ سخنانی که نشان از گرایش‌هایی به سمت بی‌محابا بودن یا حتی دیوانگی دارد اما باید توجه داشت که چنین وضعیتی بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد: عصبانیت و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده ترامپ می‌تواند به انتخاب گزینه‌های فاجعه‌بار بینجامد. از هر دو سو تمایل به ادامهٔ جنگ اعلام شده و همین موضوع می‌تواند تقابل. را به سمت و سوی دیگر ببرد. در نتیجه، جنگی که پیش‌تر تا حدی «جنتلمنانه» و محدود به مراکز نظامی بود، اکنون وارد مرحله‌ای واقعی و بی‌رحم شده است و شاهدیم که زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور مانند ذوب‌آهن‌ها، کارخانه‌های سیمان، پتروشیمی‌ها و صدها مرکز نظامی و غیرنظامی آسیب دیده یا از کار افتاده‌اند. این شیوهٔ افزایش دامنهٔ حملات، روش‌های قبلی را ناکارآمد کرده و شبیه جنگ‌های تمام‌عیاری است که تاریخ نمونه‌های تلخی از آن دارد؛ مانند آلمان در جنگ جهانی دوم که زیرساخت‌ها و محیط زیستش به‌طور گسترده هدف قرار گرفت.

این دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد: در داخل صحنهٔ بین‌المللی، مواضع کشورها متفاوت است؛ رهبران برخی دولت‌های اروپایی اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند وارد این جنگ شوند و آمادگی همراهی گسترده ندارند اما ترامپ بارها فشارهایی بر اروپا گذاشته تا در تنگه هرمز و این درگیری مشارکت کنند و هشدارهایی دربارهٔ خروج از ناتو نیز مطرح کرده است. از منظر معادلهٔ قدرت، وضعیت نامتوازنی برقرار است و این نبرد، تنها نظامی نیست بلکه زمینه‌های اخلاقی، انسانی و تکنولوژیک نیز در آن شکل‌گرفته است. ترامپ با زبان تهاجمی می‌خواهد سریع پایان جنگ را اعلام کند و شکست را به طرف مقابل تحمیل کند و این همان چیزی است که برای طرف مقابل بسیار خطرناک است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تحلیل جریان نیروها، ایران معمولاً آمریکا را بازیگر حمایتی (حامی اسرائیل) می‌داند و جنگ حقیقی را میان تهران و تل‌آویو می‌شمارد و به نوعی آمریکا را پشتوانهٔ تاریخی اسرائیل می‌پندارد و این در حالی است که اسرائیل نیز زرادخانه‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای را که گویی برای روزهای استیصال نگهداری شده‌اند در اختیار دارد. به هر ترتیب، احتمال اینکه فشارها و مداخلات سیاسی و اقتصادی از سوی آمریکا یا دیگر بازیگران برای خاتمهٔ جنگ موثر باشد، وجود دارد، هرچند زمان آن و میزان اثرگذاری‌اش نامشخص است. برخی تخمین‌ها می‌گویند روند فعلی ممکن است در عرض سه تا چهار هفته به نقطهٔ عطفی برسد، اما تناقض‌ها و پیچیدگی‌های صحنهٔ بین‌المللی این پیش‌بینی را دشوار می‌‌کند.

انتهای پیام/