سی‌ان‌ان:

ترامپ دادستان کل آمریکا را برکنار کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا دادستان کل این کشور را برکنار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا «پم باندی» دادستان کل این کشور را برکنار کرد. 

در همین حال، «فاکس نیوز» گزارش داده است که باندی به سمتی دیگر در داخل دولت منتقل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «تاد بلانش» به‌طور موقت به‌عنوان سرپرست وزارت دادگستری جایگزین باندی خواهد شد تا تعیین گزینه نهایی برای این سمت انجام گیرد.

جزئیات بیشتری درباره دلیل این جابه‌جایی یا سمت جدید باندی منتشر نشده است. 

 

 

