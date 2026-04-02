به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در جریان سفر رسمی خود به کره‌جنوبی، به خبرنگاران گفت که برخی افراد از ایده باز کردن تنگه هرمز به زور و از طریق عملیات نظامی حمایت می‌کنند، که گاهی موضعی است که ایالات متحده اتخاذ می‌کند، هرچند این موضع متغیر است. مکرون افزود که این گزینه هرگز مورد حمایت فرانسه نبوده؛ زیرا غیرواقعی است.

رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند زمان زیادی طول بکشد و هر کسی که از این تنگه عبور کند، در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

او همچنین تأکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز تنها از طریق گفت‌وگو با ایران و نه از طریق رویارویی نظامی امکان‌پذیر است.

