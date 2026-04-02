حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و غزه

به گزارش ایلنا، خبرنگار الجزیره از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با بمب‌های خوشه‌ای «راشایا الفخار» در جنوب لبنان را بمباران کرد.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی «والا» به نقل از منابع نظامی این رژیم مدعی شد اتش اشغالگر تخریب منازل روستاهای لبنان در خط اول مرز را آغاز کرد.

خبرنگار المیادین نیز از حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به محله «الجلاحیه» در الخیام در جنوب لبنان خبر داد.

همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شماری شهید و زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه ای در جنوب این کشور ۴ نفر شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

دو روز قبل «فراس الابیض» وزیر بهداشت لبنان از افزایش حملات به نیروهای امدادی خبر داد و اعلام کرد که شمار امدادگران شهید به ۵۲ نفر رسیده است.

وی با رد ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده از آمبولانس‌ها در عملیات نظامی، تاکید کرد که این ادعاها صحت ندارد و لبنان متعهد است در چارچوب وظایف انسانی، خدمات امدادی را در سراسر کشور ارائه دهد، نه بر اساس محدودیت‌هایی که از سوی رژیم اسرائیل تحمیل می‌شود.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به غزه نیز ادامه دارد و توپخانه این رژیم شرق شهر غزه را گلوله باران کرد.

خبرنگار المیادین در غزه از شهادت یک زن بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شرق اردوگاه «المغازی» در مرکز نوار غزه خبر داد.

انتهای پیام/