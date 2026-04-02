خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان از طرح صلح منطقه‌ای خبر داد؛ تأکید بر آتش‌بس فوری و مهار تنش‌ها
کد خبر : 1768454
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور با همکاری چین، طرحی پنج‌محوره برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به منطقه ارائه کرده و همزمان رایزنی‌های گسترده‌ای با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان  اعلام کرد که کشورش با هماهنگی چین، ابتکار صلحی پنج‌محوره را برای بازگرداندن ثبات به منطقه ارائه کرده است. این طرح شامل آتش‌بس فوری، جلوگیری از گسترش درگیری، ارسال کمک‌های انسانی، آغاز روند سیاسی مبتنی بر گفت‌وگو و پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل است.

دار، امروز- پنجشنبه- در نشست خبری در اسلام‌آباد افزود که این ابتکار همچنین بر حفاظت از اهداف غیرنظامی، تأمین امنیت مسیرهای دریایی، آزادی کشتیرانی و ایمنی خدمه دریایی در تنگه هرمز تأکید دارد.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به چین، آن را نشانه اهمیت روابط دوجانبه دانست و گفت در این سفر علاوه بر تقویت همکاری‌ها، مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین از انجام رایزنی‌های گسترده با ایران، ترکیه، مصر، قطر، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خبر داد و هدف آن را کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی زمینه برای دستیابی به راه‌حل سیاسی عنوان کرد.

دار در ادامه، حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرد و بر ضرورت اعتمادسازی، میانجی‌گری و تکیه بر دیپلماسی به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار تأکید کرد.

وی همچنین از اقدام ایران برای تسهیل عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار