مذاکرات کابل و اسلام آباد برای پایان دادن به درگیری‌ها

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که مذاکرات میان این کشور و افغانستان برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که این کشور در حال مذاکره با افغانستان برای پایان دادن به بدترین درگیری بین این دو همسایه جنوب آسیا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ است.

سخنگوی وزارت  خارجه پاکستان گفت که این مذاکرات در شهر «اورومچی» در شمال غربی چین بین مقامات ارشد دو کشور در حال برگزاری است.

 

