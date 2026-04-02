در صورت بروز بحران، ترکیه ممکن است هماهنگی نیروهای زمینی ناتو را بر عهده بگیرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روزنامه ترکیه‌ای حریت به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که در صورت بروز بحران، ترکیه ممکن است هماهنگی نیروهای زمینی ناتو و فرماندهی واحدهای ورودی ائتلاف را بر عهده بگیرد.

«هانده فیرات»، ستون‌نویس نزدیک به محافل دولتی ترکیه، در مورد گزارش‌های مربوط به تاسیس ستاد فرماندهی سپاه چندملیتی در خاک این کشور اظهار داشت: «نقش ترکیه به میزبان بودن محدود نخواهد شد، در صورت بروز بحران، ترکیه عملیات نیروهای زمینی ناتو را هماهنگ کرده و نیروهای ناتو را که به ترکیه می‌رسند، رهبری خواهد کرد».

فیرات خاطرنشان کرد که تشکیل یک نیروی ویژه مشترک در دریای سیاه که مسئول عملیات دریایی در منطقه خواهد بود نیز مورد بحث است و تاکید کرد که آنکارا نقش محوری در این سازوکار ایفا خواهد کرد و گفت: «ترکیه وظایف فرماندهی و میزبانی را در این ساختار حداقل تا سال ۲۰۲۸ حفظ خواهد کرد».

این روزنامه نگار تاکید کرد که ترکیه از کنترل خود بر دریای سیاه دست نمی‌کشد و این دریا «دریاچه ناتو» نیست، بلکه برنامه‌های ناتو در این منطقه از طریق ترکیه اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/