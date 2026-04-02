رأی الیوم:
سیلی محکم ایران به ترامپ: تهران حاضر به مذاکرات صلح نیست
جمهوری اسلامی ایران با رد هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا، یک ضربه سنگین به سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ وارد کرده؛ زیرا ارزیابیهای جدید اطلاعاتی نشان میدهد که تهران هیچ قصدی برای پایان سریع جنگ ندارد و کانالهای ارتباطی تنها به صورت محدود باز نگه داشته شدهاند.
به گزارش ایلنا، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر یک ضربه محکم به دولت آمریکا وارد کرد و اعلام کرد که حاضر به مذاکرات با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ نیست. این موضع درست پس از سخنرانی پرتنش و توام با ضد و نقیض دونالد ترامپ در بامداد امروز، مطرح شد.
منابع مطلع آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز اعلام کردند که دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در روزهای اخیر به این جمعبندی رسیدند که ایران آماده مذاکرات جدی برای پایان دادن به جنگ نیست. نظام جمهوری اسلامی بر این باور است که موقعیتش قوی است و ملزم به پذیرش مطالبات دیپلماتیک آمریکا نیست. با این حال، ایران کانالهای ارتباطی خود را باز نگه داشته، اما به آمریکا اعتماد ندارد و ترامپ را در مذاکرات، جدی نمیداند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد که هیچ مذاکرات مستقیمی با آمریکا در جریان نیست.
روزنامه فرامنطقهای رایالیوم نیز نوشت: رسانههای رسمی ایران گزارش دادند که پیامهایی از طریق واسطههایی مانند پاکستان به ایران رسیده است، اما هیچ گفتوگوی مستقیم درباره آتشبس موقت صورت نگرفته است. ایران خواستار تضمین قطعی برای پایان جنگ است. در مقابل، ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد که «مذاکرات ادامه دارد» و همزمان بر ادامه جنگ با ایران طی هفتههای آتی تاکید کرد.
ترامپ در سخنرانی خود همچنین ادعا کرد: «همه اهداف نظامی آمریکا به زودی محقق خواهد شد. ظرف دو تا سه هفته ضربه سختی به ایران وارد خواهیم کرد و آنها را به عصر حجر بازمیگردانیم». ترامپ همچنین در ادامه این لفاظیها مدعی شد که نیروی دریایی و هوایی ایران تضعیف شده، اما تغییر رژیم ایران هرگز هدف جنگ نبوده است.
«واشنگتن پست» نیز فاش کرد ارتش آمریکا پیشنویسی برای تصرف حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران تهیه کرده که اجرای آن نیازمند صدها تا هزاران نیروی نظامی و تجهیزات سنگین است و هفتهها طول خواهد کشید.