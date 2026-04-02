به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت، زیرا خوش‌بینی بازار در مورد حل و فصل درگیری خاورمیانه پس از گزافه‌گویی‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر قصد او برای انجام حملات شدید علیه ایران در آینده نزدیک، کاهش یافت.

بر اساس گزارش، تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت مسکو، معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئن با ۶.۵۲ درصد افزایش به ۱۰۷.۷۶ دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه نیز با ۵.۹۲ درصد افزایش به ۱۰۶.۱۰ دلار در هر بشکه رسید.

سرمایه‌گذاران همچنان به دقت تحولات در چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی را زیر نظر دارند.

در همین مورد، «جومپی تاناکا»، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی پیکتت ژاپن، گفت که سخنرانی ترامپ انتظارات بازار را برآورده نکرده است و خاطرنشان کرد که شامل سیگنال‌های روشنی برای پایان دادن به درگیری نیست.

