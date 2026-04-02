انتقاد البرادعی از حکام کشورهای عربی

به گزارش ایلنا، «محمد البرادعی»، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه برخی کشورهای غربی که از مشارکت در حملات تجاوزکارانه علیه ایران خودداری کرده‌اند، کشورهای عربی را به دلیل وابستگی نظامی به آمریکا مورد انتقاد قرار داد.

مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «اگر دولت ترامپ نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود در ناتو را فقط به دلیل اینکه حاضر نشدند در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران مشارکت کنند کنار گذاشته، آیا منطقی است که ما برای تضمین امنیت منطقه عربی و حفظ حقوق و منافع‌مان روی او حساب کنیم؟».

او خطاب به کشورهای عربی افزود: «ای کاش بهتر فکر کنیم».

ترامپ پیشتر از فرانسه و انگلیس به دلیل عدم همراهی در تجاوز نظامی علیه ایران شدیدا انتقاد کرده است.

