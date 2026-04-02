پاکستان: هنوز ورود هیچ هیأت آمریکایی برای مذاکرات ایران تأیید نشده است
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلامآباد در تماس با مقامات آمریکا برای یافتن راهحلی جهت پایان جنگ در ایران است، اما تاکنون هیچ نشانهای از ورود هیأت آمریکایی برای انجام مذاکرات دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: تاکنون هیچ تأییدی مبنی بر ورود هیأت آمریکایی برای انجام مذاکرات جهت پایان دادن به جنگ علیه ایران وجود ندارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش به طور فعال با مقامات آمریکایی در تماس است تا راهحلی برای پایان جنگ در ایران پیدا کند.
وی افزود که تا این لحظه هیچ تأییدی درباره ورود هیأت آمریکایی برای انجام مذاکرات وجود ندارد.