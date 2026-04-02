حملات موشکی صبحگاهی ایران و حزب الله به اراضی اشغالی/ آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد

به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی صبح امروز تجمع نیروهای ارتش اسرائیل در شهرکهای «یارون، المالکیه و یِرؤون» را با شلیک موشکی هدف قرار داد.

همچنین مقاومت اسلامی از حمله به شهرک «ایون مناحیم» با گروهی از پهپادها در چارچوب هشدار به شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

همزمان رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: صدای انفجارهای شدید در شمال و اصابت موشک‌ها در منطقه رصد شد. شلیک موشک از لبنان رصد شد و آژیر هشدار در «آویویم» در شمال به صدا درآمد. صدای آژیر هشدار در «یِرؤون» در شمال به صدا درآمد.

همزمان رسانه صهیونیستی «واللا» اعلام کرد، شلیک موشک‌ها از لبنان زمانی آغاز شد که سطح سیاسی هنوز در حال بررسی حمله پیش‌دستانه بود.

در همین حال رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از سوی ایران به اراضی اشغالی و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در حیفا و منطقه «کریوت» خبر دادند. رسانه های رژیم صهیونیستی از انفجارها در شمال فلسطین اشغالی پس از شلیک موشک‌های ایران به سمت حیفا و اطراف آن خبر دادند.

این در حالی است که رسانه های اسرائیلی اذعان کردند: توانمندی های ایران را نباید دست کم گرفت. ایران یکماه پس از جنگ همچنان توان شلیک دهها موشک بالستیک را دارد. تهدید حزب الله بسیار دشوار شده و الجلیل و خط مقدم در حال فروپاشی هستند. شلیک موشک ها از ایران به سوی اسرائیل متوقف نمی شود.

روز گذشته نیز روزنامه هاآرتص فاش کرد که حزب‌الله همچنان در مناطقی از جنوب لبنان که ارتش رژیم اسرائیل مدعی کنترل آن‌هاست، حضور دارد.

بر اساس این گزارش، پیشروی نیروهای اسرائیلی به سمت رودخانه لیتانی جزئی بوده و فقط با هدف دستیابی به کنترل آتش انجام شده است.

این روزنامه صهیونیستی افزود: ارتش اسرائیل که پیشتر کابینه را تحت فشار قرار داده بود تا عملیات نظامی علیه حزب‌الله را اجرایی کند، امروز با توجه به محدودیت منابع نسبت به دور پیشین درگیری، در جنوب لبنان کمتر مشتاق به نظر می‌رسد و به سختی نفس می‌کشد.

حزب‌الله از ابتدای مارس (اسفند ۱۴۰۴) عملیات نظامی گسترده‌ای را به سمت اراضی اشغالی فلسطین آغاز کرد و عملیات‌های کیفی متعددی علیه ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده و شهرک‌ها و مراکز نظامی را هدف قرار داده است.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

پیش از این سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز تصریح کرد: ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود مجموعه‌ تدابیری را منطبق با حقوق بین‌الملل در این آبراهه اتخاذ کرده است.​