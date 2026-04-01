جنگ ایران در ساعات حساس؛ آیا سخنرانی امروز ترامپ مسیر را تغییر میدهد؟
در حالی که تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه ادامه دارد و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ جریان دارد، نگاهها به سخنرانی پیشروی دونالد ترامپ دوخته شده؛ رخدادی که میتواند مسیر جنگ با ایران را در ساعات آینده تعیین کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با تداوم روند استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه و همزمانی آن با تلاشهای دیپلماتیک به رهبری پاکستان برای پایان دادن به تجاوز نظامی صهیوآمریکایی علیه ایرا، جهان در انتظار سخنرانی مهم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، است که قرار است امروز چهارشنبه ایراد شود؛ سخنرانیای که ممکن است تصمیمات تعیینکنندهای درباره جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شده، در پی داشته باشد.
سرهنگ ستاد «نضال ابوزید» کارشناس نظامی و راهبردی، در اینباره تأکید کرد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد مرحلهای حساس شده و ساعات پیشرو از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی این وضعیت را به دو عامل اصلی مرتبط دانست: نخست، سخنرانی ترامپ و دوم، پایان مهلتی که ایران برای هدف قرار دادن شرکتهای فناوری آمریکایی تعیین کرده است.
این کارشناس همچنین سخنرانی ترامپ را از منظر حقوقی و قانون اساسی آمریکا مهم ارزیابی کرد و گفت بر اساس قانون، رئیسجمهور آمریکا تنها مجاز است برای مدت ۶۰ روز بدون مجوز کنگره از نیروی نظامی استفاده کند.
ترامپ روز گذشته در جمع خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد که آمریکا ممکن است طی دو تا سه هفته آینده به جنگ پایان دهد و تهران نیز الزامی برای امضای توافق بهعنوان پیششرط کاهش تنش ندارد. کاخ سفید نیز اعلام کرد که وی در سخنرانی خود «بهروزرسانی مهمی درباره ایران» ارائه خواهد کرد.
در همین حال، خبرنگار الجزیره از واشنگتن گزارش داد که این سخنرانی در شرایطی انجام میشود که ترامپ با موجی از انتقادات داخلی و پوشش رسانهای منفی، بهویژه بهدلیل افزایش قیمت سوخت، مواجه است.
اظهارات اخیر ترامپ در حالی مطرح میشود که وی پیشتر اهداف متغیری برای این جنگ اعلام کرده بود؛ از تغییر نظام در ایران گرفته تا تضعیف نفوذ نظامی و منطقهای این کشور.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده است که در پاسخ به هرگونه ترور در داخل ایران، شرکتهای فناوری آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تهدید، از ساعت ۸ شب چهارشنبه، هر شرکتی که در اقدامات «تروریستی» نقش داشته باشد، با واکنش متقابل مواجه خواهد شد.