به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت مالزی اعلام کرد که چندین کشتی این کشور بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی به ایران از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

وی‌ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «کشتی‌های ما بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی عبور کرده‌اند.»

وی گفت: «از آنجایی که ممکن است برخی از کاربران ‌در فضای مجازی دچار سوءتفاهم شده باشند، باید بگویم که ما هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنیم.»

