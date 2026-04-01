پیت هگست؛ چهره برجسته حامی جنگ در کاخ سفید
با تشدید اختلافات در دولت آمریکا بر سر نحوه مواجهه با ایران، پیت هگست، وزیر جنگ به چهرهای محوری در حلقه نزدیک ان ترامپ تبدیل شده؛ مقامی که بر تداوم عملیات نظامی و تشدید فشارها تأکید دارد، در حالی که جناحی دیگر خواستار حرکت به سمت راهحل سیاسی است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش دادهاند که پیت هگست در هفتههای اخیر حضور پررنگتری در جلسات تصمیمگیری داشته و به یکی از اصلیترین حامیان ادامه و گسترش عملیات نظامی علیه ایران تبدیل شده است. او بر این باور است که مذاکرات بدون دستاوردهای قاطع میدانی، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
هگست، همراه با چهرههایی چون استیون میلر، از مدافعان سرسخت رویکرد نظامی در دولت ترامپ محسوب میشود. این جریان معتقد است تنها از طریق فشار نظامی و دستیابی به نتایج تعیینکننده در میدان میتوان ایران را به پذیرش شروط واشنگتن وادار کرد.
در مقابل، جناحی دیگر در دولت شامل جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، بر این باورند که دستاوردهای نظامی کنونی برای اعلام پیروزی کافی است و باید مسیر کاهش تنش و راهحل سیاسی در پیش گرفته شود. این گروه هشدار میدهد ادامه جنگ میتواند پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی در داخل آمریکا داشته باشد و حتی بر موقعیت جمهوریخواهان در انتخابات پیشرو تأثیر بگذارد.
با این حال، نفوذ روبیو در هفتههای اخیر کاهش یافته و در مقابل، صدای حامیان تداوم جنگ بلندتر شده است. این جریان استدلال میکند که یک پیروزی قاطع نظامی، جایگاه جهانی آمریکا را تقویت کرده و موقعیت ترامپ را در داخل نیز بهبود میبخشد.
در همین چارچوب، هگست در یکی از نشستهای خبری تأکید کرده که واشنگتن «گفتوگو را زیر آتش» ترجیح میدهد و همزمان با مذاکرات، فشار نظامی را ادامه خواهد داد. این نوع ادبیات، به گفته منابع، با رویکرد مورد نظر ترامپ در مدیریت افکار عمومی همخوانی دارد.
افزایش نقش هگست همچنین تلاشی برای بازسازی وجهه او پس از انتقادهای گذشته درباره صلاحیتش برای این سمت تلقی میشود. اکنون ترامپ از تواناییهای رسانهای و ارتباطی او برای دفاع از سیاستهای جنگی دولت بهره میگیرد.
در مجموع، تشدید اختلافات درون دولت آمریکا بر سر ادامه یا پایان جنگ، نشان میدهد که تصمیمگیری درباره مسیر آینده این بحران همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.