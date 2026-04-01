پوتین: روسیه قادر به ارائه راهحلهای جدید به جهان است
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، بر توانایی این کشور برای ایفای نقش محوری در شکلدهی به معماری جدید لجستیک جهانی و تجارت بینالمللی تأکید کرد.
پوتین گفت: «روسیه قادر به ارائه راهحلهای جدید به جهان و ایفای نقش مهم در شکلدهی به معماری جدید لجستیک جهانی و تجارت بینالمللی به طور کلی است.»
وی افزود که مسیرهای لجستیک روسیه به لطف کاهش زمان ترانزیت و تنوع مسیرهای حمل و نقل جهانی، برای شرکا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.
وی تأکید کرد که تعداد فزایندهای از کشورها و شرکتها به امنیت و پایداری مسیرهای لجستیک و زنجیرههای تأمین توجه زیادی دارند و خاطرنشان کرد که بحران ایران مستقیماً بر بازارهای انرژی و حمل و نقل نفت و گاز از طریق تنگه هرمز تأثیر میگذارد.