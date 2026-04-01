به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «‌ولادیمیر پوتین»، ‌رئیس‌جمهور روسیه، بر توانایی این کشور برای ایفای نقش محوری در شکل‌دهی به معماری جدید لجستیک جهانی و تجارت بین‌المللی تأکید کرد.

پوتین ‌گفت: «روسیه قادر به ارائه راه‌حل‌های جدید به جهان و ایفای نقش مهم در شکل‌دهی به معماری جدید لجستیک جهانی و تجارت بین‌المللی به طور کلی است.»

وی افزود که مسیرهای لجستیک روسیه به لطف کاهش زمان ترانزیت و تنوع مسیرهای حمل و نقل جهانی، برای شرکا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.

وی تأکید کرد که تعداد فزاینده‌ای از کشورها و شرکت‌ها به امنیت و پایداری مسیرهای لجستیک و زنجیره‌های تأمین توجه زیادی دارند و خاطرنشان کرد که بحران ایران مستقیماً بر بازارهای انرژی و حمل و نقل نفت و گاز از طریق تنگه هرمز تأثیر می‌گذارد.

