تاکتیکهای نظامی جدید «حزبالله» در نبرد با اسرائیل
«حزبالله» تاکتیکهای نظامی خود در جنوب لبنان را دگرگون کرده است؛ از حملات سنگین و ثابت به واحدهای کوچک، سریع و پراکنده که با روش «بزن و فرار کن» دشمن را هدف میگیرند. تغییراتی که تلفات خودی را کاهش داده و پیشروی نیروهای اسرائیلی را مختل میکند، اما همچنان کنترل کامل میدان را تضمین نمیکند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جنگ سال ۲۰۰۶ به هر دو طرف، حزبالله و ارتش اسرائیل، فرصت داد تا از نظر لجستیکی و تجهیزات برای نبردی گسترده آماده شوند. اما تجربههای میدانی اخیر، به ویژه جنگ «پشتیبانی از غزه» در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هر طرف را در انتخاب بهترین روش رزمی برای وارد کردن بیشترین خسارت به دشمن و کاهش تلفات خود، ماهر کرده است.
خبرگزاریها حالا از تغییرات قابل توجه حزبالله در میدان نبرد خبر میدهند.
بر اساس گزارشها، حزبالله اکنون بیش از هر زمان دیگری به تاکتیکهای جنگ چریکی متکی است و اصل «بزن و فرار کن» را به دقت اجرا میکند. نیروهای این گروه از تجربیات عمیق خود درباره کوهها، جنگلها، غارها و پناهگاههای طبیعی و ساختهشده بهره میبرند.
در عمل، هرگاه گروههای دیدهبانی حزبالله در شهرهای جنوبی حرکت یک نیروی اسرائیلی را شناسایی کنند، با شلیک موشکهای «کورنت» به آن حمله و در عرض چند ثانیه محل را ترک میکنند. در صورت امکان، مختصات نیروهای دشمن به ستادهای پشتیبانی منتقل میشود تا حمله توسط پهپادها یا خمپارهها از مواضع غیرثابت انجام شود.
یکی از تغییرات کلیدی، ترک رویکرد دفاع از نقاط ثابت و متمرکز است. واحدهای رزمی پیشرو حالا کوچک، سریع و کاملاً مستقل عمل میکنند و هیچگاه در یک موقعیت باقی نمیمانند. این گروهها میتوانند یک منطقه را ترک کنند و پس از چند ساعت یا حتی یک روز دوباره بازگردند. هدف اصلی آنها ایجاد بیشترین خسارت ممکن به نیروهای دشمن و کند کردن پیشروی آنها از طریق درگیریهای پراکنده و کمینهای پیدرپی است.
نوع حملات نیز تغییر کرده است؛ تعداد آنها بیشتر و شدت هر حمله کمتر شده است. دیگر شاهد شلیک همزمان دهها موشک از راکتاندازهای بزرگ نیستیم؛ بلکه در هر نوبت تنها چند موشک شلیک میشود، اما تعداد حملات افزایش یافته و اهداف جغرافیایی متنوع شدهاند. این تاکتیکها باعث سردرگمی نیروهای اسرائیلی، فشار بر سامانههای دفاع موشکی و کاهش روحیه مهاجمان و شهرکنشینان میشود.
تغییر روش پرتاب موشک
در گذشته، حزبالله راکتاندازها را روی خودروهای روباز یا در گاراژ خانهها نصب میکرد و به سرعت شلیک میکرد. اما با پیشرفت روشهای شناسایی اسرائیل، شامل ماهوارهها، پهپادها و بالنهای حرارتی، این روش دیگر امن نیست.
تاکتیک جدید شامل گروههای کوچک ۲–۳ نفره است که از تونل یا مخفیگاهها خارج میشوند و بین درختان حرکت میکنند. آنها موشکها را روی سکوی فلزی سبک و قابل جمع شدن قرار میدهند. سکوی پرتاب با کابل و تایمر مجهز شده تا شمارش معکوس آغاز شود و افراد فرصت کافی برای فاصله گرفتن از محل داشته باشند. حتی اگر اسرائیلیها محل را شناسایی کنند، تنها یک سکوی خالی هدف قرار میگیرد و هیچ انسانی آسیب نمیبیند.
به نظر میرسد تاکتیکهای جدید حزبالله تلفات انسانی خود را کاهش داده و خسارت بیشتری به نیروهای اسرائیلی وارد میکند، اما تضمینی برای جلوگیری از اشغال یا آزادسازی کامل شهرکها و روستاهای جنوب نیست. کارشناسان نظامی تأکید میکنند که وارد کردن خسارت به دشمن یک چیز است و ممانعت از اعمال کنترل نظامی چیز دیگری؛ ارتش اسرائیل قادر است درصد مشخصی از تلفات را تحمل کرده و به تدریج بر مناطق هدف خود مسلط شود.