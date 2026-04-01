امارات در آستانه مداخله نظامی مستقیم در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که امارات در حال آماده‌سازی برای کمک به آمریکا و دیگر متحدان در باز کردن تنگه هرمز «با استفاده از زور و گزینه نظامی» است. این اقدام می‌تواند امارات را به نخستین کشور در منطقه خلیج‌فارس تبدیل کند که به‌طور مستقیم وارد میدان جنگ می‌شود.

منابع عربی اعلام کردند که امارات فشار می‌آورد تا شورای امنیت سازمان ملل مجوز چنین اقدامی را صادر کند و دیپلمات‌های این کشور از آمریکا و نیروهای نظامی اروپا و آسیا خواسته‌اند تا ائتلافی برای باز کردن تنگه هرمز تشکیل دهند.

وی افزود که کشورش در حال بررسی فعال راه‌های مشارکت نظامی در تأمین امنیت تنگه، از جمله کمک به پاکسازی مین‌ها و ارائه خدمات پشتیبانی دیگر است.

همچنین منابع عربی اعلام کردند که امارات پیشنهاد کرده آمریکا بر برخی جزایر استراتژیک در مسیر آبی، از جمله جزیره ابوموسی که امارات ادعای مالکیت آن را دارد، کنترل پیدا کند.

انتهای پیام/