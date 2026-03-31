اولویت فعلی آمریکا، دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا و «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور پس از ۱۲ روز برای نخستین‌بار در نشستی خبری در پنتاگون به تشریح آخرین تحولات جنگ با ایران پرداختند.

هگست در این نشست اعلام کرد که در روزهای اخیر به مقرهای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) سفر کرده و با نیروهای نظامی دیدار داشته است، اما از اعلام محل پایگاه‌هایی که به آن‌ها رفته، خودداری کرد.

وزیر جنگ آمریکا همچنین اظهار داشت که واشنگتن از این موضوع آگاه است که «برخی کشورهای رقیب، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و مواضع آمریکا را در اختیار ایران قرار می‌دهند».

وی در ادامه تأکید کرد که اولویت اصلی ایالات متحده در حال حاضر، دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران است، هرچند همزمان تصریح کرد که ارتش آمریکا در موضوع احتمال حضور نیروهای زمینی در ایران، رویکردی «غیرقابل پیش‌بینی» را دنبال می‌کند.

هگست در پاسخ به انتقاد برخی حامیان ترامپ که مخالف اعزام نیروهای زمینی به ایران هستند، گفت: «درک نمی‌کند چرا پایگاه سیاسی ترامپ نباید به توانایی او در مدیریت این وضعیت اعتماد داشته باشد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همزمان با ادامه درگیری‌ها، نشانه‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز در حال افزایش است.

