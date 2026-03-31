به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، وزیردفاع لهستان اعلام کرد که این کشور سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را به خلیج فارس منتقل نخواهد کرد.

«وادیسلاو کوزینیاک-کامیش»، وزیر دفاع لهستان، امروز -سه‌شنبه- پس از گزارش‌هایی مبنی بر درخواست غیررسمی ایالات متحده برای انتقال سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، اظهار داشت: «لهستان هیچ برنامه‌ای برای انتقال سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت خود به خاورمیانه ندارد».

وزیر دفاع لهستان در پلتفرم ایکس نوشت: «سامانه‌های پاتریوت ما و تسلیحات آن‌ها برای محافظت از حریم هوایی لهستان و جناح شرقی ناتو استفاده می‌شوند. هیچ چیز در این زمینه تغییر نمی‌کند و ما هیچ برنامه‌ای برای انتقال آن‌ها به جایی نداریم».

وی افزود: «متحدان ما به خوبی از اهمیت وظایف ما در اینجا آگاه هستند و آن را درک می‌کنند. امنیت لهستان یک اولویت مطلق است».

این اظهارات وزیردفاع لهستان پس از آن مطرح شد که یک روزنامه لهستانی اوایل روز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی از ورشو خواسته‌اند یکی از سامانه‌های پاتریوت خود را به خاورمیانه منتقل کند، منتشر کرد.

