خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لهستان:

سامانه‌های دفاعی پاتریوت را به خاورمیانه منتقل نخواهیم کرد

کد خبر : 1767772
لینک کوتاه کپی شد.

وزیردفاع لهستان گفت که این کشور سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را به خلیج فارس منتقل نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، وزیردفاع لهستان اعلام کرد که این کشور سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را به خلیج فارس منتقل نخواهد کرد.

«وادیسلاو کوزینیاک-کامیش»، وزیر دفاع لهستان، امروز -سه‌شنبه- پس از گزارش‌هایی مبنی بر درخواست غیررسمی ایالات متحده برای انتقال سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، اظهار داشت: «لهستان هیچ برنامه‌ای برای انتقال سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت خود به خاورمیانه ندارد».

وزیر دفاع لهستان در پلتفرم ایکس نوشت: «سامانه‌های پاتریوت ما و تسلیحات آن‌ها برای محافظت از حریم هوایی لهستان و جناح شرقی ناتو استفاده می‌شوند. هیچ چیز در این زمینه تغییر نمی‌کند و ما هیچ برنامه‌ای برای انتقال آن‌ها به جایی نداریم».

وی افزود: «متحدان ما به خوبی از اهمیت وظایف ما در اینجا آگاه هستند و آن را درک می‌کنند. امنیت لهستان یک اولویت مطلق است».

این اظهارات وزیردفاع لهستان پس از آن مطرح شد که یک روزنامه لهستانی اوایل روز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی از ورشو خواسته‌اند یکی از سامانه‌های پاتریوت خود را به خاورمیانه منتقل کند، منتشر کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار