رویترز:
فرانسه به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای انتقال سلاح را نداد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آگاه گزارش دادند که فرانسه به رژیم اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای انتقال سلاحهای آمریکایی برای جنگ با ایران را نداد.
یک دیپلمات غربی و دو منبع آگاه امروز -سهشنبه- به رویترز گفتند که فرانسه به رژیم اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای انتقال سلاحهای آمریکایی مورد استفاده در جنگ علیه ایران را نداده است.
این منابع گفتند که این امتناع که در آخر هفته اتفاق افتاد و اولین باری بود که فرانسه از زمان آغاز درگیری در ایران چنین اقدامی انجام میدهد.