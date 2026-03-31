ترامپ: خودتان به هرمز بروید و کنترل آن را در دست بگیرید!

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از کشورهای جهان خواست که «به تنگه هرمز بروند و کنترل آن را به دست بگیرند».

ترامپ در این پیام نوشت: «کشورها باید خودشان به این تنگه بروند، نفت را تحت کنترل بگیرند و یاد بگیرند چگونه مبارزه کنند».

وی همچنین تأکید کرد که «کشورها باید نفت را از آمریکا خریداری کنند».

ترامپ در ادامه خطاب به کشورهایی که در حملات هماهنگ علیه ایران به ایالات متحده کمک نکرده‌اند و اکنون با کمبود سوخت هواپیما مواجه هستند، توصیه کرد نفت آمریکایی بخرند و شخصا به تنگه هرمز بروند و «فقط آن را کنترل کنند».

این در حالی است که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» امروز گزارش داد ترامپ آمادگی خود را برای پایان دادن به جنگ علیه ایران اعلام کرده، حتی اگر تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته بماند.

مسئولان آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند این رویکرد می‌تواند ادامه کنترل محکم تهران بر مسیر آبی را محتمل سازد و روند پیچیده بازگشایی آن را به زمان دیگری موکول کند.

