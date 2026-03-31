وزیر خارجه آمریکا مدعی شد:
ترامپ در حال مذاکره با «جریانی جدید» در ایران است
در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره و تماس با واشنگتن را رد میکنند وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ترامپ در حال مذاکره با «جریانی جدید» و بسیار عقلانی در ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، طی اظهاراتی مدعی شد که رئیسجمهور این کشور در حال گفتوگو با «نظامی جدید و عقلانیتر» در ایران است. وی بدون ارائه جزئیات درباره هویت این افراد، مدعی شد افشای نام آنها ممکن است برایشان در داخل ایران مشکلساز شود. ادعایی که در چارچوب جنگ روانی و فشار سیاسی واشنگتن علیه تهران و تحت تاثیر قرار دادن بازارهای انرژی قابل ارزیابی است.
روبیو همچنین ادعا کرد: «در نهایت اگر افرادی در ایران پس از تحولات اخیر آماده حرکت در مسیری متفاوت باشند، این موضوع میتواند مثبت تلقی شود.»
وی در ادامه با لحنی تردیدآمیز افزود: «باید دید آیا این افراد واقعا به قدرت میرسند و توان اجرای آنچه میگویند را دارند یا خیر. ما این موضوع را آزمایش خواهیم کرد.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین مدعی شد برخی افراد ایرانی در گفتوگو با مقامات آمریکایی، مواضعی متفاوت از گذشته اتخاذ کردهاند.
روبیو در ادامه سخنان خود بار دیگر با تکرار مواضع همیشگی واشنگتن، اعلام کرد که آمریکا ترجیح میدهد مسائل را از مسیر مذاکره و دیپلماسی دنبال کند، اما در عین حال برای شکست احتمالی این روند نیز آماده است.