سقوط یک پهپاد در نزدیکی میدان نفتی غرب القرنه در بصره

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق امروز -سه شنبه- از سقوط یک پهپاد در میدان نفتی غرب القرنه ۱ در استان بصره در جنوب عراق خبر داد.

به گزارش شفق نیوز، «سعد معن»، رئیس این واحد گفت که این پهپاد در یک فضای باز سقوط کرد و منفجر نشد.

وی افزود که هیچ خسارت مادی یا جانی در پی این حمله وجود ندارد.

سعد معن همچنین اشاره کرد که یک موشک نیز بر سر یک منزل مسکونی در منطقه «الثرثار الطراح» سقوط کرد و منفجر نشد.

