وزیرخارجه پاکستان عازم پکن شد
وزیرخارجه پاکستان در راستای تلاشهای میانجیگری برای کاهش تنشهای منطقه، به چین سفر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان، در حالی که اسلام آباد تلاشها برای میانجیگری در جنگ را افزایش میدهد، به چین سفر کرد.
اسحاق دار با «وانگ یی»، همتای چینی، برای گفتوگو درباره تنشهای منطقه و روابط دوجانبه دیدار میکند.
وزارت خارجه چین در این باره اعلام کرد: «چین و پاکستان در مورد مسائل مهم بینالمللی و منطقهای مواضع مشابهی دارند.چین از آسیب دیدن اماکن تاریخی در جنگ عمیقا متاسف است.پکن قاطعانه با حمله به تاسیسات هستهای مخالف است و از طرفهای درگیر، به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، میخواهد که فورا عملیات نظامی را متوقف کنند».
وزارت خارجه چین اعلام کر که این کشور به تلاشهای خود برای کاهش تنشها و برقراری صلح ادامه خواهد داد.