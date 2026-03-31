اخراج دیپلمات انگلیسی به اتهام جاسوسی

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، روسیه یک دیپلمات انگلیسی را به جاسوسی متهم کرد و دستور داد تا این کشور را ترک کند.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که این فرد هنگام درخواست ورود به کشور، اطلاعات نادرست ارائه داده و همچنین سعی در کسب اطلاعات حساس در جلسات اقتصادی غیررسمی داشته است.

بر اساس گزارش‌ها اعتبارنامه این دیپلمات لغو شده و به او دستور داده شده است که ظرف دو هفته کشور را ترک کند.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس این اقدام را «کاملا بی‌معنی» خواند و روسیه را به «کارزار تهاجمی و هماهنگ آزار و اذیت علیه دیپلمات‌های بریتانیایی» متهم کرد.

انتهای پیام/