اخراج دیپلمات انگلیسی به اتهام جاسوسی
مسکو یک دیپلمات انگلیسی را به اتهام جاسوسی اقتصادی اخراج کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، روسیه یک دیپلمات انگلیسی را به جاسوسی متهم کرد و دستور داد تا این کشور را ترک کند.
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که این فرد هنگام درخواست ورود به کشور، اطلاعات نادرست ارائه داده و همچنین سعی در کسب اطلاعات حساس در جلسات اقتصادی غیررسمی داشته است.
بر اساس گزارشها اعتبارنامه این دیپلمات لغو شده و به او دستور داده شده است که ظرف دو هفته کشور را ترک کند.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس این اقدام را «کاملا بیمعنی» خواند و روسیه را به «کارزار تهاجمی و هماهنگ آزار و اذیت علیه دیپلماتهای بریتانیایی» متهم کرد.